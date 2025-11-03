В отговор на питане на съветничката Василиса Павлова: Кметът М. Байкушев: Няма официално нито една заявена бизнес инициатива за реновиране на благоевградския аквапарк, близо 2,5 млн. лв. ще струва ремонтът му

В общинската администрация до момента не е постъпило нито едно официално писмено предложение със заявен бизнес интерес и готовност за инвестиция, насочена към реновиране и стопанисване на благоевградския аквапарк. Това заяви кметът Методи Байкушев в отговор на питане на общинската съветничка Василиса Павлова за визията му за развитие на открития плаж. Питането бе провокирано от информация, с която съветничката разполага за проведени през юни разговори на строителни предприемачи с част от кметския екип, на които е бил заявен инвестиционен интерес за възстановяване и пускане в експлоатация на аквапарка за сметка на частния бизнес за срок от 10 г. Ангажиментът, който бил поискан от общината, е разрешение за ползването на минерална вода. Информацията, с която общинската съветничка разполага, е, че предложението било пренебрегнато от кмета с публично изявление, че това не му е приоритет.

В отговора си кметът Методи Байкушев сочи, че до момента няма внесени предложения в общината от частни фирми за стопанисване и развитие на аквапарка. От предоставения по питането експертен доклад след проверка в средата на април т.г. за състоянията на съоръженията и постройките в района на плажа става ясно, че аквапаркът е в тежко състояние след приключване на дейността му през 2016 г. Според специалистите в комисията основният проблем е наличието на високи подпочвени води, които постоянно наводняват техническите помещения, оттам и басейните заради компроментираните тръби и липса на дренаж и изолация.

М. Байкушев

„Наличната вода е предизвикала корозия върху металните елементи на помпените агрегати и е увредила електронните управляващи табла. При опит за отводняване нивото на водата се възстановява за около 24 часа, което сочи за постоянен воден приток. При изследване на почвата под басейна е открит речен чакъл, което потвърждава, че съоръжението е изградено върху старо речно корито. Това води до постоянен приток на подземни води, разрушаване на хидроизолацията, деформации и разрушаване на настилките около басейна. Филтриращата система е в лошо състояние и не може да поддържа необходимите хигиенни стандарти. Съблекалните, санитарните помещения и навесите са с пробит или липсващ покрив. Ел. инсталацията е демонтирана незнайно кога, а ел. таблата са корозирали и счупени. Има сериозни износвания, липсващи и разрушени елементи от металните и пластмасови елементи на водната пързалка“, се казва в доклада. Сметките на комисията, в чийто състав е и ресорният зам. кмет инж. Светла Захариева, са, че прогнозната стойност за отстраняване на всички неизправности е 2 460 000 лв.

В отговора си на питането на Василиса Валеова кметът Байкушев сочи, че обещаното още в началото на управленския му мандат обществено обсъждане да бъде проведено, когато има готов независим икономически и технически анализ на възможните варианти за развитие на аквапарка, но не става ясно дали такъв е възложен и на кого. Градоначалникът подчертава, че от началото на мандата си е предприел редица мерки за обезопасяване, почистване и охрана на общинския плаж, който заварил в окаяно състояние и продължава да полага грижи за него.

Както „Струма“ писа, в почистването на аквапарка активно като доброволец се включва американският гражданин Джими Хорн, на когото преди дни се разбра, че от ОП „Чистота“ дори са му дали и ключ за катинара, с който е ограничен достъпът на граждани в зона на аквапарка. Преди време той активира доброволчески акции за почистване на района на плажа и само за няколко месеца от приличащото на бунище мястото той придоби много по-приветлив вид, но акциите бяха преустановени по незнайни причини.

В отговор на въпрос на Василиса Павлова, касаещ изграждането на нов водопровод за минерална вода, кметът на Благоевград съобщава, че има подписано споразумение с МРРБ за финансиране на това строителство, проведена е процедура и е избран изпълнител, но пари от държавата още не са преведени, затова се бави стартът на строителните дейности.

„Смятам, че общината не трябва да управлява аквапаркове, тъй като това ще завърши зле“, категоричен е градоначалникът в отговор на питане на съветничката дали общината има бизнес план за бъдещето на плажа.

Общинската съветничка Василиса Павлова коментира, че освен обидния тон и лични нападки към нея в отговора на питанията й кметът Байкушев не дава нито един конкретен срок, финансов план или яснота какво предстои да се случи с любимото някога място за релакс на благоевградчани градския плаж.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА