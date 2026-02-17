В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството в сряда. Очаква се Гюров да представи състав на кабинет. „Списъкът с министри ще бъде от хора с опит, експертиза и приличие“, посочи той преди седмица.

„Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април – това беше оптималната дата“, каза тогава държавният глава.

В медиите вече се обсъждат някои имена, като повечето са хора, които са заемали постове като министри или заместник-министри в предишни правителства. Сред спряганите имена са:

Румяна Бъчварова – бивш вицепремиер и посланик на България в Израел; може да оглави кабинета на Гюров или да заеме пост вице-премиер.

Трайчо Трайков – кмет на столичния район „Средец“, обсъждан за секторите икономика и енергетика.

Михаил Околийски – вероятно ще оглави здравеопазването.

Сергей Игнатов – бивш министър на образованието, обсъждан за същия пост.

Андрей Янков – възможен министър на правосъдието.

Надежда Нейнски – обсъждана за външен министър.

Бойко Ноев – спряган за министър на отбраната.

Иван Христанов – вероятно ще ръководи земеделието.

Юлиан Попов – обсъждан за околната среда и водите.

Димитър Бербатов – емблематично име в българския и световния футбол, вероятно ще стане част от екипа на Гюров.

Все още не са ясни предполагаемите имена за ключови сектори като МВР и финанси, като очакванията са да бъдат обявени след срещата с президента.

Припомняме, че на 12 февруари Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Дотук се стигна, след като петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

Той прие възложената му задача да състави служебно правителство, като подчерта, че ситуацията е необичайна, но приема доверието с чувство за отговорност. Гюров каза още, че основният му приоритет ще бъде провеждането на честни избори, възстановяване на доверието в институциите и спокойна работа без излишна истерия.

Той посочи, че ще събере екип от експерти с опит и обществен авторитет, които няма да се изявяват с политически позиции или агресивно поведение. Гюров се ангажира с това кабинетът да бъде независим от партии, без „подставени лица“, а вътрешният министър – професионалист от системата с безспорна репутация.

Срокът, в който Андрей Гюров трябва да върне папката на президента, изтича в четвъртък. Ако съставът на служебното правителство бъде приет от Йотова, следва издаване на указ и полагане на клетва пред Народното събрание. От момента на назначаването на кабинета „Гюров” той има срок от 2 месеца да подготви предсрочните избори./ Нова