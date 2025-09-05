В. Павлова с протест пред губернатора иска отмяна на решението за изхвърлянето й от комисията по образование при ОбС – Благоевград

Отмяна на решението на ОбС – Благоевград за изхвърлянето й от комисията по образование иска от губернатора съветничката Василиса Павлова. В началото на мандата на ОбС тя бе избрана за председател на въпросната комисия предвид компетенциите й и натрупан професионален опит като преподавател в ЮЗУ, преди това експерт в РУО и в качеството на бивш зам. кмет по култура, образование, спорт и туризъм в екипа на екскмета Румен Томов.

По предложение на група от трима съветници миналия петък на сесията на местния парламент Павлова бе освободена от председателския пост и от състава на комисията по образование. Вакантното място попълни Гергана Муртова, а Антония Сивикова бе избрана да ръководи работата на комисията с гласовете на 31 съветници, 2-ма бяха против и 4-ма се въздържаха.

С възражение до областния управител вчера Василиса Павлова протестира срещу мотивите, с които бе линчувана публично, като твърди, че те са субективни, без доказателства и че не са налице основанията за отстраняване на съветник от комисия, посочени в правилника за работа на ОбС. Тези основания са обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно неизпълнение на правата и задълженията.

Г. Динев

Припомняме, че в предложението си за детронация на Павлова съветниците Антония Сивикова, Мартин Хърсовски и Мартина Траянова посочиха следните витиевати причини:

„Необходимост от подобряване на взаимоотношенията на председателя, членовете и общинска администрация, за да бъдат обсъжданията по-фокусирани, аргументирани и насочени към практически приложими решения. Констатирани са редица проблеми – лоша организация при подготовката и ръководене на заседанията, некачествено изготвяне на становища и предложения чрез възпроизвеждане на текстове от други общини без необходимата адаптация към реалната ситуация в Благоевград и множество грешки, недостатъчна координация с членовете на комисията и образователни институции, неспазване на принципа на прозрачност и колегиалност, както и непрецизирани изявления, които се представят като такива от името на комисията без съгласието на останалите“.

Василиса Павлова настоява областният управител да провери истинността на тези твърдения от записите на работните заседания на комисията по образование , които са публични. Тя е категорична, че не е налице обективно установен факт на невъзможност за изпълнение на функциите, няма доказани системни нарушения на правилника и липсва фактическа и правна обосновка, изисквана от принципите на законността, публичността и мотивираността, затова решението на 31 нейни колеги в пленарна зала следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Пред председателя на ОбС Антоанета Богданова вчера Павлова е заявила намерението си да продължи да присъства на заседанията на комисията по образование, макар и без право на глас, и да участва в обсъжданията по темите, по които е компетентна и най-полезна за работата на местния парламент в защита на интересите на гражданите на Благоевград. Тя е най-активният съветник по внесени предложения – 16, и повечето от тях са включени в промените на Наредбата за прием в детските градини и в 1 клас, в общинската програма за децата на Благоевград и в новата програма за подкрепа на успешните студенти, както и за работата на фонд „Култура“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





