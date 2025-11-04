В Пиринско се строят главно 3-стайни жилища в стоманенобетонни сгради, драстично намалява средната полезна площ на апартаментите

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2025 г. е 80, а новопостроените жилища в тях са 371. От 6 г. насам това всъщност е вторият строителен бум след четвъртото тримесечие на 2024 г., когато сградите са били с 5 повече. Близо 380-те жилища, които вече търсят новодомци, обаче са значително по-малко от първото тримесечие на 2023 г., когато броят им почти стигна 500.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2025 г. със стоманенобетонна конструкция са 67.5%, а с тухлена – 32.5%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в столицата – 203 сгради с 2811 жилища, Пловдив – 153 сгради с 300 жилища, и Бургас – 125 сгради с 651 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (34.5%), следвани от 4-стайните, което обръща тенденцията да се пазаруват главно маломерни жилища. Най-малко е предлагането на жилища с 6 и повече стаи – през второто тримесечие на 2025 г. те са едва 9.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Благоевград през наблюдавания период е 28 580 кв.м, или с 9.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2024 г., в жилищната площ няма промяна и достига до 22 485 кв. метра.

Наблюдава се намаление при средната полезна площ на едно новопостроено жилище от 82.3 кв.м през второто тримесечие на 2024 г. на 60.6 кв.м през същото тримесечие на 2025 година.

