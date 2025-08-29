В „Пирин“ си играят на „Тука има, тука нема“ заради ЦСКА. Вторият отбор на червените гостува тази вечер в Благоевград, а домакините са в неведение с какъв състав пристига формацията на Владимир Манчев. В понеделник армейците удариха аутсайдера „Беласица“ с помощта на половин дузина играчи от първия отбор. Мрежата на комитите поразиха миналогодишният голмайстор на „Монтана“ Мартин Сораков и игралият под наем в „Ботев“ /Вр/ Марк-Емилио Папазов. Под рамката застана националът на Беларус Фьодор Лапоухов, в различните части на терена оперираха Иван Тасев, Георги Чорбаджийски, Петко Панайотов, Йоан Борносузов… За част от тях визитата на стадион „Христо Ботев“ може да е лебедовата песен с екипа на ЦСКА през настоящата кампания, тъй като им е предоставен избор или да играят за дубъла, или да бъдат преотстъпени на други отбори, където да получават повече игрови минути.

Орлетата имат да си отмъщават на този съперник, който през пролетта ги унижи пред собствените им фенове с 4:1. Хората на Христо Арангелов дотук са спечелили повече точки навън – 4, отколкото вкъщи – 3, но настроението в съблекалнята е приповдигнато от гръмкия успех в Плевен миналия уикенд. На разположение на Христо Арангелов са всичките налични футболисти след завръщането в строя на Илиан Костов, който прекара вирусно заболяване. Билетите за редовите зрители са с познатата цена от 8 лв. и вече върви предварителната им продажба във феншопа.

„Очаква ни интересна среща под светлините на „Христо Ботев“, в която „Пирин“ ще разчита на подкрепата на своята вярна публика“, написаха от клуба, но нито потвърдиха, нито опровергаха ширещите се приказки, че играчите взимат по една заплата на три месеца.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





