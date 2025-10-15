В Полена отбелязаха Петковден с тържествен водосвет и празничен курбан

Днес, 14 октомври, отбелязваме един от най-големите есенни християнски празници – Петковден, посветен на Света Петка. Денят е особено тържествен за жителите на село Полена, тъй като църквата в населеното място носи името на светицата и празникът е обявен за празник на селото.

Празничните прояви започнаха с утринно богослужение, последвано от света литургия и водосвет за здраве и благоденствие, а малко по-късно по традиция беше раздаден и празничен курбан за всички жители и гости. На водосвета присъства кметът на село Полена Веселин Топузов, който поздрави присъстващите и отправи пожелания за здраве, мир и благополучие.

Сред официалните гости на празника бяха народният представител Стефан Апостолов, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, секретарят на общината Гергана Стоименова, общински съветници, кметове на кметства, общественици, както и множество жители и гости на селото.

Петковден е празник, който носи духа на вярата и традициите, обединява общността и напомня за силата на добротата и надеждата. Село Полена отбеляза своя празник с много вяра, настроение и усещане за общност.