В полунощ: Затварят за 5 часа движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“

През нощта на 12 срещу 13 октомври за 5 часа ще се ограничени движението в посока Кулата през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“ /от 97-и до 105-и км/. От 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията ще се извърши проверка на асфалтовата настилка. При изпълнение на дейностите, трафикът ще бъде пренасочван от АМ „Струма“ през пътен възел „Благоевград Юг“ /при 97-и км/ по път I-1 София – Кулата, а скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч.

Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

До 17 октомври, между 8 ч. и 16 ч., временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“ в двете посоки на територията на област Кюстендил за премахване на крайпътна растителност.

При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната и преминаването в скоростната лента в отсечката от 37-и км /п. в. „Долна Диканя“/ до 56-и км в двете платна, в които ще се разполага нужната техника. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

От 10 ч. на 14 октомври /вторник/, до 16 ч. на 15 октомври /сряда/ за ремонт на станция на мобилен оператор ще се ограничи движението в тръбата за Кулата на тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София, с ограничение на скоростта до 50 км/ч.