Топ теми

В последния му работен ден! Изкъпаха началника на пожарната в Рила

Дата:
от: Хайлайф
Коментирай
( 507 )

Вчера бе последният работен ден на началника на РСПБЗН – Рила, гл. инспектор Стефан Тахтаджийски. Колегите му от службата, кметовете на общините Рила и Кочериново – Георги Кабзималски и Станислав Горов,  го изпратиха в пенсия с трогателно внимание, с традиционния ритуал за изпращане на пожарникар в пенсия. Главен инспектор Тахтаджийски бе „изкъпан“ от колегите  си с пожелание за здраве и късмет, а вой на сирени съпътстваше ритуала.

Комисар Светослав Георгиев – директор на РДПБЗН, му връчи отличието от министъра на вътрешните работи ПОЧЕТЕН ЗНАК НА МВР – II степен, и се обърна към него с думите:

Господин Тахтаджийски, благодаря за достойното и всеотдайно служене  -40 години, в полза на обществото, в системата на МВР.

Свидетел съм, че през годините срещахте уважението и доверието както на колегите, така и на гражданите, обществото, на институциите.

Господин Тахтаджийски, честит  рожден ден! Бъдете здрав, бъдете горд с всяко свое дело дотук и в следващите 60 г.! Вярвам, че ще съхраните тръпката да продължим да си сътрудничим!  На добър час!

За нас беше чест!



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *