В ПОСОКА СОФИЯ! Затварят Е-79 от Струмско до Грамада

От днес за ремонт на настилката се ограничава движението в платното за София по 2,4-километров участък от път I-1/E79 София – Кулата в гр. Благоевград. Това е отсечката от кръстовището с третокласния път III-1006 Благоевград – Покровник до естакадата, преминаваща над ул. „Яне Сандански“ при южния изход на града /при бензиностанция „Лукойл“/.

При изпълнение на дейностите трафикът по път I-1 от Кулата за Благоевград ще се пренасочва по обходен маршрут: от АМ „Струма“ до пътен възел „Зелендол“, от където ще продължава по път III-106 до връзката с път I-1 и при пътния възел „Покровнишко шосе“ ще се влиза в град Благоевград.

Пътуващите от Кулата към София ще преминават по АМ „Струма“ и няма да бъдат отклонявани по обходни трасета.

От утре – 12 август, до 14 август ще се променя организацията на движение по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км в посока Радомир, поради полагане на хоризонтална маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта,да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





