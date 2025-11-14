В Радомир арестуваха мъж, излъгал, че е отвлечен, а извършил кражба

Столичанин е задържан за кражба и подаден неверен сигнал на телефон 112 в района на Радомир.

На 13 ноември, около 18:15 ч., в оперативния център на тел. 112 е получен сигнал от 41-годишен мъж, който заявил, че е бил принудително качен в автомобил в София и отведен към радомирското село Г. Диканя. Той твърдял, че се намира в гориста местност и е в опасност.

Незабавно към посочения район са изпратени екипи на РУ – Радомир, които установили подалия сигнала 41-годишен мъж и 61-годишен местен жител – собственик на имот в селото. В хода на проверката е изяснено, че подалият сигнала е извършил кражба на 75 метални кофражни ригели с различна дължина от вилата на 61-годишния мъж. При опит да напусне местопроизшествието с лек автомобил „Хюндай“, той е бил засечен от собственика и блокиран на задънена улица.

Разследващите установили, че подаденият сигнал до 112 е неверен. На мъжа е съставен акт за административно нарушение, а срещу него е образувано бързо производство за кражба. Справка показала, че наскоро свидетелството му за управление е било отнето заради управление след употреба на наркотични вещества. Задържан е за срок до 24 ч. в полицейския арест.

Уведомена е прокуратурата и работата по случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА