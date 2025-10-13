„В Радомир се случват красиви неща“, възкликна Валентина Котева, впечатлена от поредната инициатива на общинското ръководство . В градината на МКИЦ „Европа“ е създадена алея “Значими за града и общината личности“. На пейки като разтворена книга са изобразени личности от нашата история, свързани с Радомир от Възраждането до наши дни. На табла са поставени портретите и биографични справки на забележителни хора, оставили трайна диря.

На челно място е Цар Гаврил Радомир, чието име носи града от столетия, народният поет Иван Вазов, посетил и останал възхитен от водопада в центъра на града, възрожденците архимандрит Зиновий, последният знаменосец на Самарското знаме Никола Корчев от Долна Диканя, забележителни исторически места , занаятите отпреди векове, личности от недалечното минало, сред които Димитър Тенекеджийски, писателят Светослав Минков, Стоян Бумбишев, оставил богат архив от живота на града, музикантката и диригент на градския хор Иванка Сърбинска и съвременници, сред които проф. Евгений Кузманов, академик Симеон Спиридонов, пътешественикът журналист и писател Симеон Идакиев, инженер-лесовъда Цветанка Милошева, спортният деятел Христо Радованов, волейболистите Александър и Емил Треневи… Има още много забележителни места и личности, които ще намерят място в алеята на Значимите личности. В близко време в градината ще бъде монтиран и паметника на загиналите във войните от радомирско. Средствата за него бяха събрани с дарителска акция, а инициатор бе учителят по история Славчо Свиленов.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА