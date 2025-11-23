В Раждавица почетоха героите от 13-и пехотен Рилски полк

В кюстендилското село Раждавица се проведе възпоменателно събитие, посветено на 140-годишнината от създаването на 13-и пехотен Рилски полк. То бе част от поредица инициативи, организирани от НЧ „Ген. Владимир Заимов 2013“, кметството и НЧ „Светлина 1913“, под патронажа на кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. На възпоменанието присъстваха гости, местни жители и наследници на войниците, служили в полка.

Събитието започна с панихида в памет на загиналите войници от селото, отслужена от Велбъждския епископ Иссак, предаде „Фокус“.

Кметът на село Раждавица Стоян Раждавички откри събитието с трогателно слово. Той припомни трудностите, през които са преминали войниците от полка, включително липсата дори на най-основното за оцеляване – хляба. Кметът подчерта значението на съхраняването на паметта за тези български герои, дали всичко за свободата на България.

Програмата продължи с доклади на Йордан Костадинов от НЧ „Ген. Владимир Заимов 2013“ и на кмета на селото. Те представиха историята и подвизите на 13-и пехотен Рилски полк. Специално подготвено табло, изложено от читалището, показа снимки на наследници на участници в полка и други исторически фотографии, свързани с бойната му слава.



Сред гостите беше и заместник-кметът на община Кюстендил Росица Плачкова, която подчерта значението на подобни инициативи за опазването на местната и националната памет. На събитието присъства и общинският съветник Иван Иванов, който също поднесе почит към героите от полка.

Членове на дружество „Традиция“ заедно с наследници на войниците допринесоха със своето присъствие за автентичността на възпоменанието. Духовият оркестър при община Кюстендил изпълни патриотични и тържествени мелодии, които засилиха емоционалната атмосфера.

Събитието завърши с раздаване на питка и баница като жест на уважение към загиналите