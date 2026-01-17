В различен урок по литература и родолюбие минало, настояще и бъдеще се срещнаха в училището в Крупник

С различен урок по литература и родолюбие миналото, настоящето и бъдещето се срещнаха в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Крупник. Главни действащи лица бяха петокласниците, които, облечени в народни носии, посрещнаха своите специални гости – Станислав Иванов, бивш възпитаник на училището, режисьор и фотограф, както и една жена с голямо сърце и безкрайна любов към фолклора – Райна Гюрова от с. Брежани. Те разказаха за традициите, за паметта и таланта на отминалите поколения българи, за това как фолклорът може да запали човешкото сърце с нестихваща любов.

Баба Райна, Ст. Иванов и шестокласничката Н. Илиева с учениците от 5 клас Момент от урока по литература и родолюбие

Станислав Иванов представи своя филм „Баба Райна – огънят на традициите“, като обясни и за промените, настъпили в българската женска носия през вековете и акцентира на обичаи и ритуали, свързани с жътвата. В унисон с това баба Райна, която е определяна за живото наследство на Брежани, изпя автентични фолклорни песни, изпълнявани в миналото по време на жътва и при връщането от нея.

Сред гостите бе и шестокласничката Ноеми Илиева, облечена в автентична носия. Така учениците успяха да открият разликите в традиционното облекло на българите.

На финала петокласниците отправиха музикален поздрав и показаха, че фолклорът се предава от поколение на поколение.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА