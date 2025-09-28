В Разлог: България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран на площада

България и финалът на Световното първенство по волейбол на ГОЛЯМ ЕКРАН на площада в Разлог на 28 септември, от 13 часа!!

Община Разлог има удоволствието да покани всички граждани и гости на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата.

Мачът ще бъде излъчен на живо, от 13:00 часа, на голям екран на площад „Преображение“ в Разлог, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия.

Събитието се организира от Община Разлог!

Българи! Юнаци! Разлог е с вас!





