В Разлог започва ремонт на уличен водопровод

От 4 септември до 30 септември 2025 г. жителите на Разлог трябва да се подготвят за временно прекъсване на водоподаването по ул. „Георги Финдрин“. Ограничението ще бъде в сила в делнични дни, от 08:30 до 18:00 ч., в участъка между ул. „Хайдушка чешма“ и ул. „Изворите“.

Причината е предстоящ ремонт на уличния водопровод. От ВиК дружеството препоръчват на засегнатите домакинства да се запасят с необходимото количество вода за питейно-битови нужди.

Живущите на улицата ще трябва да осигурят и достъп до водомерните възли, като предварително почистят шахтите. За нормалната работа на екипите улицата трябва да бъде освободена от спрени и паркирани автомобили.

Важно условие за бъдещото свързване към новоизградения водопровод е водомерните шахти да бъдат разположени на не повече от два метра от границата на имота. Шахти, които не отговарят на това изискване, няма да бъдат включени в новата мрежа.





