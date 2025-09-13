В Разлог притестнени от провокациите на белите дубльори след 4 червени картона за 2 поредни мача

Тео Караджов ще води „Пирин“ (Разлог) срещу дубъла на „Славия“ в Разлог, както бе и срещу “Кюстендил“. На скамейката отново сяда Петър Попадийн, който има проблеми с прасеца на десния крак. Така в предни позиции ще се разчита на опитния Атанас Чепилов, демонстрирал своя голмайсторски нюх преди две седмици при успеха с 3:0 над втория отбор на „Септември“ (Сф) в самия край на август. Милен Лефтеров все още чака да започне титуляр, след като в продължение на 4 месеца се готвеше по индивидуална програма, за да навакса изоставането си в кондиционно отношение. Петър Дънгов може да участва в днешния мач, след като бе заменен принудително на полувремето при гостуването на „Кюстендил“ миналия уикенд, когато почувства болки в глезена на десния крак. Оказа се обаче, че ще може да бъде взет в групата, но вероятно ще седне на резервната скамейка. Опция за негов най-вероятен заместник може да се окаже ветеранът Красимир Шапкаров, а друг вариант на позицията е юношата на орлетата Мартин Славов. Най-сериозен обаче ще се окаже казусът за треньора Христо Джоджов и подопечните му как да издържат, без да се поддадат на непрестанните провокации на младоците на Ангел Славков, от които пропищяха опонентите им от началото на сезона. Агресията им коства четвърти червен картон от две поредни срещи, след като заради своето поведение от игра срещу банскалии бе изгонен Калоян Ангелов. За сметка на него в състава на „Славия II“ се завръщат трима от наказаните заради поведението си в Гоце Делчев преди две седмици – Любомир Костов, Алекс Желев и Михаил Ценов. Проблем пред Ангел Станков може да се окаже включването на Васил Узунов, който се контузи при домакинското поражение с 0:1 от „Банско“ и през седмицата се готвеше по индивидуална програма.

