В Разлог трима квалифицирани специалисти са част от екипа на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Това са обществените възпитатели, чиято дейност е насочена към интегрирането на нормите и изискванията на обществото в ценностната система на детето. Те работят активно за подобряване на връзката дете – семейна среда, дете – училищна среда и дете – социална среда.

Обществените възпитатели оказват подкрепа на децата и техните семейства при справяне с различни проблеми, работят за намаляване на риска от извършване на противообществени прояви и насърчават личностното развитие на детето.

Сред основните цели на Местната комисия са:

– осъществяване на дейности с децата и техните родители за предотвратяване на противообществени прояви;

– повишаване информираността на децата в различни области;

– изграждане и развитие на умения за справяне в различни житейски ситуации.

Важен акцент в работата на обществените възпитатели е подпомагането за пълноценно и смислено ангажиране на свободното време на децата.

При наличие на опасност за физическото или психичното развитие на детето, обществените възпитатели сигнализират компетентните органи.

ℹ️ Местната комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Разлог. Тя издирва малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ, и предприема мерки за тяхната социална защита и развитие, оказва съдействие на родители, подпомага деца, излезли от социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати и поправителни домове, както и изпълнява програми за превенция на противообществените прояви.

Комисията предлага възможност за индивидуални консултации след предварителна заявка.

Обществените възпитатели посещават училищата и изнасят лекции и теми пред учениците по заявка от ръководството на учебните заведения.

ℹ️ Обществените възпитатели на територията на община Разлог са:

📍 Мария Костадинова

📧 [email protected]

🕓 Приемно време: понеделник, 16:00 – 17:00 ч.

📍 Калина Ергина

📧 [email protected]

🕝 Приемно време: понеделник, 14:30 – 15:30 ч.

📍 Станислав Прешелков

📧 [email protected]

🕚 Приемно време: понеделник, 11:00 – 12:00 ч.

📌 Приемна: сградата на „Местни данъци и такси“ – гр. Разлог

❗️При необходимост не се колебайте да се свържете с тях.