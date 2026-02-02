В Разлог трима квалифицирани специалисти са част от екипа на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Това са обществените възпитатели, чиято дейност е насочена към интегрирането на нормите и изискванията на обществото в ценностната система на детето. Те работят активно за подобряване на връзката дете – семейна среда, дете – училищна среда и дете – социална среда.
Обществените възпитатели оказват подкрепа на децата и техните семейства при справяне с различни проблеми, работят за намаляване на риска от извършване на противообществени прояви и насърчават личностното развитие на детето.
Сред основните цели на Местната комисия са:
– осъществяване на дейности с децата и техните родители за предотвратяване на противообществени прояви;
– повишаване информираността на децата в различни области;
– изграждане и развитие на умения за справяне в различни житейски ситуации.
Важен акцент в работата на обществените възпитатели е подпомагането за пълноценно и смислено ангажиране на свободното време на децата.
При наличие на опасност за физическото или психичното развитие на детето, обществените възпитатели сигнализират компетентните органи.
ℹ️ Местната комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Разлог. Тя издирва малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ, и предприема мерки за тяхната социална защита и развитие, оказва съдействие на родители, подпомага деца, излезли от социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати и поправителни домове, както и изпълнява програми за превенция на противообществените прояви.
Комисията предлага възможност за индивидуални консултации след предварителна заявка.
Обществените възпитатели посещават училищата и изнасят лекции и теми пред учениците по заявка от ръководството на учебните заведения.
ℹ️ Обществените възпитатели на територията на община Разлог са:
📍 Мария Костадинова
📧 [email protected]
🕓 Приемно време: понеделник, 16:00 – 17:00 ч.
📍 Калина Ергина
📧 [email protected]
🕝 Приемно време: понеделник, 14:30 – 15:30 ч.
📍 Станислав Прешелков
📧 [email protected]
🕚 Приемно време: понеделник, 11:00 – 12:00 ч.
📌 Приемна: сградата на „Местни данъци и такси“ – гр. Разлог
❗️При необходимост не се колебайте да се свържете с тях.