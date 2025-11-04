В района на тунел „Железница“ на АМ „Струма“ ще се проведе учение за реакция при инциденти

Областна администрация Благоевград организира провеждането на „Учение за реагиране на съставните части на Единната спасителна система на област Благоевград“, което ще се проведе в края на месеца в района на тунел „Железница“ на АМ „Струма“.

В тази връзка областният управител Георги Динев проведе първа работна среща с институциите, ангажирани в провеждането на учението.

Целта е подобряване и проиграване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система в област Благоевград и повишаване на готовността за реагиране при произшествия в пътни тунели, както и тестване системите за безопасност в най-дългия пътен тунел в България – „Железница“.

По време на срещата бе коментирано какви ресурси може да осигури всяка институция за учението и бе обсъден логистичен план за действие, който предвижда симулирането на евентуален терористичен акт, преследване на терорист, ПТП, възникването на пожар, евакуация на пострадали хора и оказване на първа медицинска помощ и психологическа подкрепа на място.

Провеждането на учението край тунел „Железница“ представлява важна стъпка към повишаване на готовността и ефективността на Единната спасителна система в област Благоевград. То ще позволи на участниците да тестват на практика готовността си за реакция при различни кризисни сценарии, ще позволи набелязването на мерки, които трябва да бъдат отработени и ще допринесе за по-ефективна организация и координация при реални инциденти.