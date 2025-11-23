В Ракитна отбелязаха храмовия празник на параклиса „Св. Александър Невски“ 

Днес село Ракитна отбеляза своя храмов празник на едноименния параклис „Св. Александър Невски“, разположен в подножието на връх Кръста – място, известно със своя величествен 22-метров християнски символ, извисяващ се над селото.

По случай празника присъстващите имаха възможност да видят новоизградените съоръжения и изградената екопътека „Орлински“, водеща към параклиса и към Кръста.

Гости на празничния ден бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, съпругата му д-р Мария Апостолова, народният представител Стефан Апостолов, председателят на Общинския съвет Вилимир Александров, общинският съветник Йордан Петров, кметове на съседни населени места, заместник-кметовете Маруся Филатова и Елеонора Гаврилова, жители и потомци на Ракитна и околните села. По повод храмовия празник на параклиса отец Георги отслужи водосвет и благослови всички.

Кметският наместник на селото Стефан Костов бе подготвил отлична организация и топло посрещане, което допринесе за празничната атмосфера.

ИВАН ИВАНОВ