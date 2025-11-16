В Рилския манастир отбелязаха 20 г. от смъртта на бившия игумен и управляващ Неврокопска епархия Драговитийски епископ Йоан

Панихида в манастирската костница на Рилската света обител бе отслужена в памет на покойния игумен – Драговитийския епископ Йоан, който напусна този свят преди 20 г. Монах Варлаам от манастирското братство извърши последованието на гроба на покойния владика.

Драговитийският епископ Йоан е роден във Варна през 1925 г. Още докато учи в Богословския факултет на СУ, е подстриган в монашество с името Йоан и през 1945 г. е причислен към братството на Рилската света обител. След като завършва университета, работи като книговодител в Рилския манастир. През 1951 г. е ръкоположен за йеромонах. Бил е и протосингел на Ловчанската митрополия, а по-късно и на Софийската митрополия.

През 1965 г. е представител на БПЦ във Втория ватикански събор в Рим. От 1 ноември 1968 г. до 31 октомври 1970 г. е игумен на Рилския манастир. Въведен е в епископство с титла Драговитийски на 1 юли 1969 година в Рилския манастир по време на литургията за 500-годишнината от връщането на мощите на свети Йоан Рилски от Търново в манастира.

От 1 юли 1988 година до смъртта си отново е игумен на Рилския манастир. По време на неговото игуменство с постановление на МС от 24 април 1991 година е възстановен монашеският статут на манастира, който през 1961 г. е одържавен и превърнат в национален музей, а през 1968 година е само частично върнат на църквата. Епископ Йоан полага големи усилия за възвръщането на собствеността на манастира – земи, гори, сгради.

По време на разкола в БПЦ от 1992 до 1993 г. е управляващ Неврокопската епархия. Умира на 13 ноември 2005 година в болница „Лозенец“ в София, след като на 11 ноември 2005 година е намерен в килията си в кома с тежък мозъчен инсулт. Погребан е в Рилския манастир.

ВАНЯ СИМЕОНОВА