В Рупите променят желязното правило №1 на най-стария турнир по минифутбол в България

Революционна промяна в регламента за провеждане на традиционния турнир по минифутбол „Бачето“ е на път да осъществи кметът на с. Рупите Димитър Господинов. Идната седмица предстои 39-ото издание на надпреварата, която се ползва с реномето на най-стария футболен турнир на малки вратички у нас. Желязно правило №1 не позволява участие на отбори извън селото и почти 4 декади трофея в Рупите си оспорват „Кожухски сокол“, „Динамо“, „Лава“, „Космос“ и „Юнак“, представляващи 5-те селски махали. Тази година пристигат и тимове, извън обичайната петица, а решението за промяната обясни кметът Д. Господинов.

„В днешно време младите хора, не само в нашето село, намаляха чувствително и по тази причина с всяка изминала година окомплектоването на отборите става все по-трудно. В тази връзка, заедно с общинския съветник от нашето село г-н Шарков и организаторите на отборите обичайни участници се решихме на сериозна промяна, разширявайки географията на турнира. От селото ще участват 4 отбора, формацията на общинските съветници в Петрич ще се влее в „Юнак“, а 6-ият тим ще бъде изграден от моите колеги кметове и кметски наместници“, коментира Д. Господинов. Турнирът ще се проведе през уикенда 24-25 януари, арена на битките ще бъде реновираното наскоро изкуствено игрище в местното училище. Секстетът участници е разделен в 2 групи, като в гр. „А“ попаднаха парламентаристите под името „Юнак“, „Динамо“ и „Лава“, в гр. „Б“ ще спорят сборната формация на кметовете, „Кожухски сокол“ и „Космос“. След съботните битки по системата „всеки срещу всеки“, в неделя ще се изиграят полуфиналите по схемата 1А-2Б и 1Б-2А, а черешката на тортата са мачовете за 3-4-то и 1-2-ро място. Състезанието е в памет на патрона Цветко Николов Грозданов-Бачето, основател на първия футболен тим в с. Рупите. Той е роден през 1919 г., а жизненият му път приключва през есента на 1978 г. на излизане от стадион „Цар Самуил“ след нулевото равенство между „Беласица“ и пернишкия „Миньор“. В активните си футболни години Бачето е част от петричкия тим „Любомир Весов“, един от историческите предшественици на „Бела“.

Д. Господинов е съавтор на идеята за генералната промяна на „Бачето“. Кметът на съседното с. Старчево Г. Кузманов /с купата / ще поведе колегите си в новото футболно предизикателство Петричките парламентаристи /в бяло / често мерят сили със санданските си колеги, но сега ще разширят състезателния си календар с гастрол в Рупите По правило турнирът се радва на висок интерес през годините

СТАНЧО СТАНЧЕВ