Нови лекарски кабинети разкриват в Мелник, Джигурово, Левуново и Баничан

Общините Сандански и Гоце Делчев ще изградят амбулатории за извънболнична помощ в населени места, отдалечени от общинските центрове. Жителите на град Мелник и на селата Джигурово, Левуново и Баничан ще имат лесен и бърз достъп до качествена медицинска услуга в населеното място, в което живеят, още от лятото на тази година. Това става възможно, след като проекти на двете общини получиха положителна оценка и получават финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост. Дейностите по проектите включват изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за лекарски кабинети, съобщиха от ОИЦ – Благоевград.

В центровете на санданските села Левуново и Джигурово е предвидено поставянето на преместваеми обекти, изградени от композитни панели, които ще бъдат оборудвани с всичко необходимо за предоставяне на качествена и модерна извънболнична лекарска помощ. Новите амбулатории ще се ползват от общопрактикуващите лекари, които в момента посещават двете села периодично.

В град Мелник местни жители и туристи ще бъдат обслужвани в напълно обновен лекарски кабинет, разположен в сградата на кметството. Освен ремонт за амбулаторията също е предвидена съвременна техника и оборудване.

В гоцеделчевското село Баничан също през лятото ще заработи нова модерна амбулатория. За целта част от първия етаж на сградата на местното кметство ще бъде преустроена в кабинет за предоставяне на качествена здравна грижа.

Четирите одобрени проекта за изграждане на медицински амбулатории са на обща стойност почти 160 000 евро. Други два проекта на Община Гоце Делчев – за лекарски кабинети в селата Буково и Господинци, остават в резервния списък за финансиране.

Модернизацията на здравната грижа в малките и отдалечени населени места и в община Кюстендил е факт, след като Министерството на здравеопазването официално одобри проектите за изграждане на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ. Процедурата е насочена към райони, които от години страдат от липса на лекари и подходящи помещения за медицински прегледи. Регионът е сред големите бенефициенти в страната, като само в община Кюстендил напълно оборудвани медицински пунктове ще получат 11 села. В списъка на одобрените за финансиране са селата Раждавица, Шишковци, Вратца, Граница, Гюешево, Жабокрът, Копиловци, Николичевци, Пиперков чифлик, Скриняно и Таваличево.

Жителите и на други общини в Югозападна България ще бъдат облагодетелствани, тъй като и там медицинската помощ ще стане по-достъпна. В община Рила амбулатории ще бъдат изградени в селата Пастра и Смочево, а община Радомир ще разполага с нов пункт в село Друган.

135 проектни предложения от 43 общински администрации бяха подадени по процедура „Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост. След оценката 100 проекта са одобрени за финансиране, 8 проектни предложения са отхвърлени като неотговарящи на изискванията, а 27 проекта са включени в списъка с резервните предложения.

Основната цел на процедурата е изграждане и оборудване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ и консултативни медико-социални звена в трудно достъпни и отдалечени райони. Новите амбулатории ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договори между съответните общини и медицинските специалисти.