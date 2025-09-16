В Сандански не правят драма от загубата край морето, феновете на акулите с разнопосочни оценки за „Черноморец“

В дербито на новаците между „Черноморец“ и „Вихрен“ се видя, че и двата тима са се подготвили сериозно в кадрово отношение за завръщането си при професионалистите. За селекцията на гостите, наброяваща 14 нови, е писано достатъчно, грамотно са пипали около отбора си и край морето. Освен двамата голмайстори Георги Стайков и Димитър Костадинов, привлечени през лятото, изпъкна името и на защитника Христо Митев, също със сериозен опит по терените у нас. Феновете на бургазлии се разделиха в оценките за победата на любимците си срещу амбициозните футболисти от санданския тим. От оптимистичното „Най-после направихме отбор, който да е равностоен с другите тимове и да се надиграва с тях. Този „Черноморец“ щеше да докарва хиляди на трибуните в Бургас“, през реалистичното „Тепърва ще се стиковаме, най-важни са 3-те точки срещу коравия „Вихрен“ и съдиите. Димитър Костадинов направи разликата. Уникална публика и отбор, който определено има в себе си потенциал“, до критичното „Слаб мач въпреки победата. Не може да водиш с 3:2 и да продължаваш да играеш с подавания от вратаря към Живко Петков. И то при положение, че нито един от тези пасове не мина цял мач. Жив късмет, че вратарят на „Вихрен“ допусна грешки. Иначе нищо смислено цял мач“, затваряха палитрата от емоции, обхванала бургазките фенове след победата. Добрите изяви на младия страж на еделвайсите Борислав Смилянски срещу „Беласица“ и родния „Пирин“ наклониха везните към него при избора за пост №1 при визитата в Несебър. В хода на мача с акулите късметът изневери на младока, освен това Смилянски не подреди добре хората пред себе в края на първата част, когато от фал падна вторият домакински гол. Това обуслови смяната му на полувремето с по-опитния Станислав Нисторов, който пък имаше малшанс да бъде пробит след автогол. Сред титулярите на гостите започна последният привилечен Ивайло Климентов, дебютни минути за бяло-зелените в края записа и испанското попълнение Антонио Котан, като и двамата едва ли ще запомнят с добро старта си за „Вихрен“. След загубата, санданските ултраси от „Трибуна Вихрен“ се ограничиха с пожелателното „Случва се. Няма драма. Другият мач мощно всички и се връщаме на правия път“.

Феновете на „Черноморец“ не посрещнаха еднозначно успеха на своите Край морето Б. Смилянски не бе на нивото от предишните мачове, когато бе герой за еделвайсите Президентът на домакините д-р Сп. Иванов съпреживяваше всеки напечен момент от мача край тъчлинията Ив. Климентов (във въздуха) не успя да помогне на новия си отбор

СТАНЧО СТАНЧЕВ





