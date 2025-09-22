В Сандански отбелязаха тържествено Деня на независимостта

Община Сандански отбеляза тържествено една от най – значимите и преломни дата в българската история- Деня на независимостта.

Кметът на Община Сандански – Атанас Стоянов, председателят на Общински съвет – Георги Батев, народните представители Георги Георгиев и Цвета Рангелова, Командира на III Бригадно командване Благоевград – полк. Спаневиков, Началника на РСПБЗН – гр. Сандански гл. инспектор Иван Цветанов, както и представители на полицейското управление, на православната църква, просветни и културни институции, политически партии и граждани, поднесоха венци и цветя в знак на почит към героите на България!





