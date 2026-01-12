В Сандански стартира кампания за безплатна кастрация на бездомни животни

Община Сандански и сдружение „Ветеринари в действие“ стартират кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона. Инициативата ще продължи до 25 януари.

Процедурите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Хора, които се грижат за бездомни животни, имат информация за такива или са осиновили улични кучета и котки, могат да се свържат с организаторите и да запишат час за кастрация.

Основната цел на кампанията е ограничаване на размножаването на бездомните животни чрез хуманен медицински подход, който подпомага контрола върху популацията и подобрява условията за живот както на животните, така и на общността.

Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси, припомнят от общинската администрация.

ИВАН ИВАНОВ