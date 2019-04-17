В Санданско шофират пийнали и с крадени регистрационни номера

От полицейски служители на РУ-Сандански, около 12:45 часа на 16.04.2019г. в с.Петрово, общ.Сандански, е извършена проверка на лек автомобил „Ауди“, управляван от К.Ш./74г./ от с.Петрово. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго МПС. По случая е образувано бързо производство.

Бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК е образувано срещу Т.Х./38г./ от с.Яново, община Сандански. Около 14:30 часа на 16.04.2019г. в с.Яново, същият е управлявал нерегистриран по надлежния ред мотоциклет „Ямаха“ с наличие на 1,67 промила алкохол в издишания въздух.

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