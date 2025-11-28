В Сапарева баня освен част от местните данъци планират увеличение и на таксата за битови отпадъци от 2026 г. 

В община Сапарева баня може да бъде увеличена и такса „битови отпадъци“ от началото на 2026 година. Ако бъде одобрено от Общинския съвет, това ще бъде поредно повишение след предложението за вдигане на част от останалите местните данъци.

Въпреки че промилите са различни за отделните населени места, средното увеличение е с около 2 промила както за физическите, така и за юридическите лица. Причината за промяната е в очакваните приходи от такса смет, които са в размер на 731 000 евро. Тази сума обаче няма да може да покрие разходите по управлението на отпадъците, които надхвърлят 1,4 милиона евро. За да се гарантира поддържането на услугите общината отново е принудена да дофинансира тези дейности със собствени приходи, което налага предложеното увеличение.

От 2026 година ставката за град Сапарева баня ще е 13,20 промила, като таксата се изчислява върху данъчната оценка на имота. Така например при данъчна оценка от 5000 лева преминаването от досегашните 11 промила към новите 13,20 промила означава увеличение от 11 лева годишно – от 55 на 66 лева.

От общинската администрация подчертаха, че и към момента е невъзможно таксата да се определя според реално генерирания отпадък, тъй като липсва система за индивидуално измерване по имоти. Затова остава досегашната база, а именно данъчната оценка на имотите

Предложението ще бъде обсъдено на декемврийското заседание на местния парламент. Очакванията са тази точка от предстоящата сесия да предизвика голям интерес от страна на местното население, тъй като са засегнати всяко едно домакинство и бизнес в курортната община.

Припомняме, че за последно такса смет беше увеличена през месец ноември 2024 година след одобрението на местния парламент. Тогава общинските съветници одобриха предложението на кмета Калин Гелев да се повиши такса смет с между 33% и 48% в различните населени места

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



