В Сатовча благотворителната инициатива „Нека доброто продължи!“ събра сумата от 223 000 лева, съобщиха от Общинската администрация. Кампанията се проведе за шестнадесета поредна година и надхвърли резултата от 2025 г., когато бяха набрани над 175 000 лева. Със средствата се подпомагат деца и семейства в неравностойно положение на територията на общината.

Средствата са разпределени между деца сираци, на които предстои абитуриентски бал, деца сираци до 12 клас, включително от детските градини и ясли, както и деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст, информират от Община Сатовча. Приоритетно са определени средствата за сираци – бъдещи абитуриенти, като през тази година размерът на помощта за тях е 2300 лева.

Всички останали деца сираци са получили по 1800 лева чрез свой пълнолетен роднина, уточниха от Общината. Част от набраните средства ще бъдат запазени като резерв през 2026 г. за покриване на възникнали нови случаи или за подпомагане на деца, които не са били обхванати при разпределението.

През 2026 г. ще продължи и предоставянето на стипендии за деца сираци, като размерът им също ще бъде увеличен, каза кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов. Условията за получаването им остават непроменени и включват среден успех не по-нисък от 5,00, до 15 неизвинени отсъствия за срока и примерно поведение. От общинското ръководство допълниха, че до по-големите дарители са изпратени благодарствени писма, грамоти и плакети в знак на признателност за участието им в благотворителната инициатива.БТА