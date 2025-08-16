В сезона на пожарите! След сигнал на „Струма“ ВиК въведе в експлоатация пожарен хидрантен кран, 10 г. стоящ като паметник в Бело поле

Местните хора: По време на пожара в Българчево огнеборците дойдоха да пълнят машината, опънаха маркучите, но устройството не пусна и капка вода

След сигнал, подаден от репортер на вестник „Струма“, от ВиК – Благоевград въведоха в експлоатация хидрантен кран, стоящ като паметник или по-скоро като украшение на централно кръстовище в Бело поле. За абсурдната ситуация информираха местни жители. Те разказаха как неотдавна, при възникнал пожар в съседното село Българчево, огнеборци дошли да напълнят вода със специализирания автомобил. Опънали маркуча, но кранът, намиращ се до бившето училище, не пуснал и капчица.

„Според нас кранът изобщо не е свързан с водопровода и си стои тук за украса. Не ни се мисли какво ще се случи, ако не дай си боже, нещо в района се запали“, не скриха притесненията си белополци и споделиха, че и друг път са виждали как пожарната идва уж да пълни вода, но такава няма.

За коментар потърсихме кмета на селото Иван Стойчев. Той бе категоричен, че нито от пожарната, нито от ВиК са го сигнализирали за такъв проблем, и определи като пълни глупости твърденията, че въпросното съоръжение не е свързано с мрежата.

Кранът, „скрит“ между дървата и черница

На 7.08. изпратихме до ВиК следното писмено запитване: „Пиша Ви във връзка с постъпил сигнал от жители на Бело поле. Става въпрос за противопожарен кран, намиращ се на кръстовището между улиците „Васил Левски“ и „Струма“.

Според хора въпросният кран не е свързан с водопроводната мрежа.

Отговаря ли на истината подобно твърдение?

Колко крана има в селото и в изправност ли са те?“.

Малко по-късно от дружеството обясниха, че ще извършат проверка, но това ще отнеме време, тъй като при крана има дърва за огрев и първо ще трябва време да се разчистят.

Седмица по-късно, или вчера /13. 08/, репортер на „Струма“ стана свидетел на самата проверка, превърнала се в акция. Около 9 часа на мястото дойдоха четирима служители на ВиК с багер. След като установиха, че действително от крана не тече вода, разчистиха дървата и започнаха да копаят.

„Няма как да не е свързан с водопровода. Просто има спирателен кран, който трябва да намерим и да отвъртим. Той се поставя превантивно, тъй като има хора, който отвъртат самото съоражение, ползват вода за поливане на градини или просто си шурти по улицата“, обясниха служителите.

Моменти от акцията на служителите на ВиК, които разкопаха шахтата, откъдето се пуска съоръжението и водата потече



Така бе изкопана дупка с дълбочина повече от метър, но кран не бе открит. Започнаха обсъждания дали да не се пристъпи към рязане на асфалта на улицата с идеята, че спирателният кран може да е на по-голямо отстояние. Междувременно мъжете, въоръжени с кирка и лопата, се сетиха да звъннат на свой пенсиониран колега, който преди повече от 10 години е монтирал въпросния кран. Оказа се, че съоръжението няма такъв механизъм за спиране и пускане, а свързан към кран в шахта на самата улица. Така започна разкопаването на самата шахта и един час след началото на акцията потече вода.

След успешните действия служителите коментираха, че преди 10 и повече години крановете са се монтирали по този начин – с директно свързване, защото такива са били указанията. След това изискванията са били променени и е започнало да се слагат механизми за пускане и спиране към самите съоръжения. Така на финала от ВиК оставиха отвъртян крана в шахта на улицата, при което увериха, че пожарните могат да пълнят безпрепятствено вода.

Вчера следобед дойде и отговорът на ВиК на писменото запитване.

„След извършена проверка във връзка с постъпил сигнал от жителите на с. Бело поле, община Благоевград, Ви инфомираме, че противопожарен хидрант (ПХ), намиращ се на кръстовището между улиците „Васил Левски“ и „Струма“, е свързан с водопроводната мрежа.

Освен този ПХ в селото има още 8 броя ПХ и всички са изправни“, се казва в написаното от ВиК.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





