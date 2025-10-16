В сезона на туршиите! Цените на зеленчуците по-скъпи на пазара в Благоевград, отколкото в хипермаркетите

Зелето се продаваше по 1-1,50 лв./кг на пазара, в търговските вериги за 75 ст., 3 пъти разлика в цената на морковите, червени чушки и камби вървяха на 3-4 лв.

В сезона на туршиите продавачите на зеленчуковия пазар и големите магазини в Благоевград влязоха в сериозна конкуренция.

Най-добре това пролича в цената на зелето, което вчера на пазара се предлагаше между 1.00-1,50 лв. за килограм. Най-голям наплив имаше на сергията в дъното на пазара, на която пенсионерка предлагаше за левче зелето от двата сорта „Кьосе“ и „Чиърс“. В търговските вериги зелето се продаваше на промоционална цена под левче, като в „Лидл“ и „Билла“ беше 75 стотинки, в „Кауфланд“ – 89 стотинки. В „Метро“ и в магазин КАМ цената беше 1,28 лв. и 1,19 лв., т.е. също по-евтино, отколкото на пазара. Това показа справката за деня в сайта „Колко струва“ на Комисията за защита на потребителите, който следи цените на 101 стоки от голямата потребителска кошница. Морковите, които задължително присъстват в туршиите, на пазара се предлагаха за 2.00-2,50 лв./ кг, докато в големите магазини цената им вчера беше в пъти надолу. Най-ниска беше в „Метро“ – 68 стотинки, в „Кауфланд“ и КАМ – 1,49 лв., и по 1,99 лв. в „Лидл“ и „Билла“.

Домати на пазара вчера трудно се намираха, защото сезонът им премина. На сергията си производител от с. Покровник бе наредил малки червени домати от домашната градина, които предлагаше за 2 лв., но повече му се купуваха зелените домати за туршия. Червени домати имаше на още две сергии, като едните – големи, напомпани, бяха с цена 5 лв., а другите – за консерва, по 2,50 лв., но хората не проявяваха интерес. За сравнение цените на насипните домати вчера в търговските вериги също бяха по-ниски. Най-изгодно беше в „Метро“ – 1,79 лв./кг, в „Билла“ – 2,39 лв., в „Лидл“ – 2,99 лв., в „Кауфланд“ – 3,79 лв., и в КАМ – 3,19 лв.

Зелето на пазара се предлагаше за 1 лв. Чушките вървяха на 2-3 лв., камбите – 4 лв. Градински домати струваха 2 лв. Една голяма диня се харчеше за 5 лв.

Кромид лук на пазара вървеше за 3 лв., докато цените в хипермаркетите бяха двойно и тройно по- ниски. 1 кг лук в „Кауфланд“ беше 99 стотинки, в „Метро“ – 1,19 лв., в „Лидл“ – 1,29 лв., в КАМ – 1,39 лв., в „Стоми” – 1,40 лв., и в „Билла“- 1,79 лв. В списъка на оборотните стоки на пазара са червените чушки, като пиперките се предлагаха за 2-3 лв./кг, а камбите за 4 лв. Лютите чушлета държаха цена от 8-10 лв./кг, а везеница полусухи беше 8 лв. В сайта „Колко струва“ вчера липсваше цена на чушките в търговските вериги.

На пазара в Благоевград вчера се търсеше праз за баница, като една връзка струваше 2.00-2,50 лв. Цената на сините домати беше 3 лв., на зеления боб – 5 лв., а на зрелия между 6-8 лв. Имаше прясна маруля за 1,50 лв. и все още дини, като 2 бройки се предлагаха за 5 лв.

Цената на кестените остава висока – 10 лв., а десертното грозде варираше от 2 до 5 лв., съобразно сорта.

Иначе всички търговци на пазара вчера бяха надлежно изписали на ръка върху хартия цените в лева и евро. Преди седмица изтече гратисният период, в който търговците получаваха само предупреждения, и Комисията за защита на потребителите започна да налага санкции при нарушения, свързани със Закона за въвеждане на еврото у нас. Глобите варират от 400 до 7000 лв. при първо нарушение и до 14 000 лв. при повторно. Целта на проверките е да се гарантира, че цените са обозначени едновременно в лева и евро и че обменният курс е точен и прозрачен за потребителите.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА