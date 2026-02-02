В спаринг под дъжда „Беласица“ и „Брера“ на два пъти заформиха мелета по терена за 0:0

„Беласица“ и елитният „Брера“ от Струмица завършиха 0:0 в 4-та зимна контрола на комитите. Мачът на „Царя“ се игра под неприятен дъжд, но не уплаши 200 фенове на петричани и детската формация на западните ни съседи, която е на турнир в Сандански и прескочи до южния град да подкрепя своите. Спарингът не предложи кой знае колко футболни достойнства, като домакините създадоха по-добрите положения и само неточният мерник в завършващата фаза им попречи да победят. В същото време отсреща 22 годишният хърватин Лео Петрович тормозеше на смени целия защитен вал на „Бела“, също без ефективен резултат. В 17-та мин. капитанът Тони Тасев изпълни фал по левия диагонал, но топката мина покрай десния дирек зад Славе Връгов. Почти веднага Димитър Иванов центрира остро отдясно, ала 3-ма в червено се разминаха пред гола. В 39-та мин. успореден пас на Тасев намери Иванов на чиста позиция, последва изстрел от упор в обсега на вратаря.

Стартовите 11 на „Бела“

Тези от феновете, които не успяха да се уредят с места в ложите, стоически издържаха под дъжда до края



Втората част започна с меле, в което се включиха играчите на двата отбора, а на финала му реферът Стефан Коемджиев изгони с директни червени картони най-дейните в сблъсъка Д. Иванов и Каменчо Андоновски, своевременно заменени от техни съотборници. В 58-та мин. Калоян Кръстев не успя да вкара, след като ударът му рикошира в бранител и мина покрай гредата. След час игра се откри най-чистата ситуация за гол пред Живко Димитров, който на празна врата засече топката встрани от целта. В 71-та мин. шансът споходи и гостите, ала резервният страж Костадин Котев изби изстрела на босненеца Емрах Макич, а впоследствие се справи и още един опасен шут към мрежата му. Към края двата отбора пак се поддадоха на нервите в средата на терена, но този път се размина без картони. В последните секунди Ж. Димитров би слабо, последва още по-анемична реакция на резервата под рамката на „Брера“ Давид Илоски и топката пресече голлинията. Реферът Коемджиев обаче отмени попадението след сигнал за засада на петричкия Ромарио-джуниър.

Спортният директор на гостите З. Балдовалиев изгледа мача в компанията на мениджъра Г. Петров – Макето Всички налични резерви на комитите влязоха в игра след почивката



„БЕЛАСИЦА“: Вл. Иванов, Хр. Петров, Кикиово, Вълков, Смилков, Тодорски, Каракашев, Т. Тасев, Филчев, Д. Иванов, Кръстев /Котев, Йовчев, Ж. Димитров, Яръмов, Василев, Ахису/.

„БРЕРА“: Връгов, Велков, Андоновски, Стоилевски, Ивановски, Макич, Аризанковски, Тодоров, Петрович, Михайлов, Величковски /Иловски, Трайков, Лукович, Антовски, Ристов, Варзава, Куаку, Ширич, Стоянов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ