В тестовете на КАТ: Нурофенът свети на канабис, лидокаинът на кокаин

Хапчета за глава, капки за нос и седатив за нервите дават фалшиво положителен тест за наркотици. Това разкри във Facebook Красимира Денева от Варна. Жената стана известна като потърпевшата от фалшив положителен наркотест, без никога да е употребявала дрога.

Голяма част от лекарствата без рецепта за настинка, грип и алергии, които съдържат съставки като псевдоефедрин, могат да доведат до положителен наркотест.

Списък

Красимира Денева, която е администратор на Facebook групата „Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ”, публикува пълния списък на лекарствата без рецепта, които реагират положително при тестовете на пътните полицаи. От него става ясно, че популярният нурофен реагира на канабис. Неслучайно може би фолкаджийката Диона, която бе хваната да шофира след употреба на кокаин, се оправда, че е пила нурофен преди 2 години, но номерът й не мина. Всъщност употребата на кокаин в полицейските тестове се бърка, ако човек е взел стрепсилс, който съдържа лидокаин. На амфетамин пък отговаря сироп за кашлица от типа на колдрекс, както и прахчето тайлол хот и дори обикновен аспирин, става ясно още от списъка, публикуван от Денева. В него се съдържат около 200 различни лекарства, които хората приемат и се продават съвсем свободно без рецепта в аптеките.