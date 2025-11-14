Топ теми

В тържествена атмосфера ст. л-т Кирил Чакъров от Благоевград получи капитански пагони

В тържествена атмосфера днес сутринта на строевия плац на 3-то бригадно командване в Благоевград, на основание заповед на командира на Сухопътните войски, във военно звание „капитан“ беше повишен старши лейтенант Кирил Чакъров.
Новите пагони на капитан Чакъров бяха връчени лично от командира на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.
Полковник Спаневиков поздрави капитан Чакъров и му пожела здраве, упоритост, висок професионализъм и последователно, достойно изкачване във военната йерархия.

ИВАН ПЕТРОВ

