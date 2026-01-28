В урок за бъдещето ученици проследиха диалога на изкуствения интелект с човека

В урок за бъдещето ученици от Езиковата гимназия в Благоевград проследиха диалога на изкуствения интелект и човека. Темата: „Човекът и неговото място в света” предизвика голям интерес и голямата зала на ЕГ се изпълни с множество родители, гимназисти, педагогически специалисти. Ръководени от своите учители по български език и литература д-р Теодора Димитрова и по информационни технологии инж.

Моменти от урока за бъдещето, който изпълни голямара зала на ЕГ с родители, ученици, учители



Елза Маламова, учениците от IX „а” клас и IX „б” клас проследиха развитието на концепцията за човека през Античността, Средновековието, Ренесанса, Просвещението, Романтизма, Реализма и Натурализма и проведоха разговор с изкуствения интелект. В края на урока учениците, които получиха заслужени поздравления за своята активност, стигнаха до извода, че AI е ценен помощник, но не може да замести човека.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА