В Хераклея Синтика откриха и лявата ръка на Херакъл

Археолозите намериха и лявата ръка на Херакъл в Хераклея Синтика. Херакъл е държал трите ябълки от градината на Хесперидите (резултат от 11-ия му подвиг) в лявата си ръка, стана ясно по време на разкопките на форума на античния град край с. Рупите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински, съобщиха от Archaeologia Bulgarica. Археолозите показаха не само момента на откритието, а и римска статуя с подобна иконография, за да можем да си представим как е изглеждала хераклейската в цялост. Археолозите не са загубили надежда да намерят и другите липсващи части от скулптурата.





