В. Чергов сдаде треньорския пост в „Пирин“ (ГД), замени го Р. Джугданов

Васил Чергов вече не е треньор на третодивизионния „Пирин“ (ГД), обявиха от футболния клуб. Той се разделя с тима по взаимно съгласие. „Няма нищо драматично и кой знае какво да се говори още. Просто идва един момент, в който пътищата на хората се разделят. Ние го направихме по взаимно съгласие, след като проведохме разговор с ръководството. Тръгвам си от Гоце Делчев с добри чувства. Тук винаги съм се чувствал у дома си. Опитах се да дам всичко от себе си в името на отбора. За съжаление имахме неприятен старт и до момента нямаме точка. Просто имаше сериозно текучество на състезатели, привличане на нови и млади, което предполагаше нещата да станат малко по-бавно и в движение и съм убеден, че тимът ще покаже своя потенциал в най-скоро време. Моля всички, които обичат отбора, да имат търпение и да не спират да подкрепят тези млади момчета. Когато всички са заедно, нещата няма начин рано или късно да се случат. Дано и късметът бъде с “Пирин“, тъй като в последните два мача, той не бе на наша страна“, коментира В. Чергов.

Васил Чергов Радослав Джугданов Любомир Гуцев



Той пое неврокопчани през юни, а преди малко повече от 15 г. игра за гоцеделчевци в „Б“ група под ръководството на тогавашния наставник Йордан Боздански. За негов заместник бе назначен Радослав Джугданов, който беше асистент на Димитър Крушовски до края на предишния полусезон. Освен това има стаж начело на мъжкия тим, който водеше преди 4 г. за няколко месеца. На Джугданов ще помага Любомир Гуцев, досегашен помощник на Чергов. Също така ще се разчита на опита и на Иван Спахиев. На тях се възлагат надежди още в неделя да спечелят първи точки в кампанията, след като до момента единствени в Югозападната Трета лига нямат спечелена точка и логично заемат последна позиция в класирането. Иначе генералната цел пред треньори и играчи остава запазване на мястото в групата.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





