В ЮЗУ „Н. Рилски” разкриват ново звено „Обществени поръчки“

Въвеждат електронна главна книга първо в Правно-историческия факултет и Департамента

Ново звено „Обществени поръчки“ се разкрива в Югозападния университет в Благоевград. Въвежда се електронна главна книга, като новият вид за водене на документация ще бъде въведен първо в Правно-историческия факултет. Това са час от обсъжданите теми и взетите решения на последното заседание на Академичния съвет.

Като първа точка в дневни ред бе разгледана кандидатстудентската кампания, предстоящите дейности и инициативи по факултети. Също така бяха актуализирани учебни планове, преобявени са 28 места за докторанти /24 в редовна форма и 4 в задочна/, гласувано бе преструктуриране и разкриване на нов отдел. Заради липса на специалисти се закрива звено „Поддръжка и приложно програмиране“ в дирекция „Електронно споделени ресурси“, като остават другите два отдела – „Системна инфраструктура и информационна сигурност“ и „ Образователна структура и интернет позициониране“ с общо 12.5 щата, директори и зам. директор.

Момент от проведеното заседание на Академичния съвет



По препоръка на Сметната палата се създава общоуниверситетско звено „Обществени поръчки“ с един щат за началник и два – за експерти.

„И двете предложения са добре обмислени. Първото е във връзка с цялата трансформация, през което се преминава. Второто е по препоръка на Сметната палата, които направиха комплексен одит, по-различен от годишните одити. Казаха, че нямат съществени забележки, но е добре да се оформи ново звено „Обществени поръчки”. Университетът като един от големите субекти има много и различни дейности, който минават през обществени поръчки“, коментира ректорът проф. д-р Николай Марин и препоръча на деканите във всеки факултет и катедрите да помислят какво им трябва като техника и консумативи за настоящата година, за да може всичко да се обедини, подготви и да се предприемат съответните действия съгласно Закона за обществените поръчки.

Като продължение на темата за трансформациите проф. Марин съобщи, че предстои въвеждане на електронна главна книга, като първите демонстрации ще са в Правно-историческия факултет и Департамента за езиково обучение и продължаващо образование.

„Добре е да се включат и другите инспектори в учебни отдели, за да се разбере какво се препоръчва да се направи. А препоръката е много сериозна, за да се избегнат каквито и да е разминавания във воденето на документацията. Демонстрацията ще бъде представяне на това, което до момента е направено. Със сигурност ще има първоначален шок, който трябва да преодолеем. Впоследствие ще видим и ползите от тази дигитализация“, посочи проф. Марин.

Пом. ректорът Антоанела Ванева уточни, че демонстрацията ще бъде следващата седмица. До факултетите ще бъдат изпратени нарочни писма, като на представянето на електронна книга трябва да присъстват зам. деканите по образователни дейности, инспекторите в учебни отдели и Правно-историческия факултет, откъдето стартира пилотното въвеждане.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА