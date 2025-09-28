В ЮЗУ посрещнаха чуждестранни студенти от 5 държави, засадиха ново дърво в „Еразъм гората“

Чуждестранни студенти от Италия, Испания, Полша, Турция и Грузия посрещнаха в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград. Те ще се обучават по програма „Еразъм+“ и ще останат в благоевградския университет през настоящия зимен семестър. За да се запознаят с базата и възможностите, които предлага най-големият ВУЗ в Югозапада, бяха организира дни на ориентация, където чуждестранните студенти се срещнаха с Еразъм координаторите по факултети, разгледаха кампуса и базата на университета, поднесоха цветя пред паметника на Неофит Рилски, а експертът в отдел „Международни образователни дейности и сътрудничество“ Станислав Грозданов ги запозна с живота и дело на патрона на ЮЗУ.

„Избрах да дойда тук заради авторитета на университета, неговата разпознаваемост в международен план, нивото на обучение и подготовка“, сподели Максимилиян от Полша, който ще учи „Счетоводство и финанси“ в Стопанския факултет, освен това е гросмайстор по шах. За гостоприемството на домакините и възможността за нови знания и приятелства споделиха и Анна-Мария от Грузия, студентка по английска филология, и испанката Макарена, която изучава психология.

Максимилиян /сн. 1/, Анна-Мария /сн. 2/ и Макарена /вдясно на сн. 3/ при обиколката на Първи УК

Студентите засадиха дърво /сн. 4/ в близост до актрактивните къщички за птици /сн. 5/

Ст. Грозданов запозна чужденците с живота и делото на Н. Рилски, а първият ден от ориентацията завърши с обща снимка

„Разбрах за Югозападния университет от приятеля ми, който миналата година бе тук за еднин семестър. Неговите впечатления са прекрасни, затова и аз реших да дойда“, каза Макарена.

Първият ден на ориентация завърши със засаждане на червенолист явор в двора на Първи УК. Самата инициатива стартира преди 5 години и с новата фиданка мястото все повече придобива облик на „Еразъм гора”, където освен дървета има и атрактивни къщички за птици, украсени с флаговете на множество държави, изпратили студенти в ЮЗУ по програмата за обмен и сътрудничество.

Впечатляващ е фактът, че годишно в Югозападния университет посрещат над 100 студенти по „Еразъм”. Това е 25-и випуск, като групата наброява 45 чуждестранни представители, които наред с образователните дейности ще посетят културни исторически обекти в Благоевград.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





