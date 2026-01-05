В 11.30 часа утре хвърлят кръста в реката в Гоце Делчев

Община Гоце Делчев и Неврокопска Света Митрополия организират традиционното спускане на кръста в река Градска на 6 януари 2026 година /вторник/.

Програма:

– 07.00 часа – начало на Богослужение за празника в Катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“;

– 09.00 часа – начало на Светата литургия, която ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим;

– 10.45 часа – Велик водосвет в храм „Св. Св. Кирил и Методий“;

– 11.15 часа – Литийно шествие по ул. „Търговска” към река Градска;

– 11.30 часа – Спускане на кръста във водите на река Градска, освещаване на водните извори и знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Гранично полицейско управление.