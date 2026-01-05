В 12.00 ч. утре потапят Светия кръст в река Банщица в Кюстендил

Община Кюстендил кани жителите и гостите на града да се включат в литийното шествие и традиционния Богоявленски ритуал по хвърляне на Светия кръст по повод Богоявление (Йордановден) на 06 януари 2026 г. (вторник).
11:30 ч. – Литийно шествие от храм „Успение Богородично“ до река Банщица
12:00 ч. – Велик Богоявленски водосвет и традиционно потапяне на Светия кръст във водите на река Банщица
Желаещите да участват в изваждането на Светия кръст от водите на река Банщица могат да се запишат в своите енорийски храмове до началото на литийното шествие.
Ритуалът ще бъде извършен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил.
Кюстендилска духовна околия и Община Кюстендил отправят покана към всички да станат част от този тържествен християнски обичай, носещ благословение, здраве и надежда.