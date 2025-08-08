В 5-дневна екскурзия ученици от Крупник изследваха Северното Черноморие

Ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Крупник изследваха Северното Черноморие. Двадесет деца участваха в петдневно образователно пътуване, като маршрутът включваше ключови културни и природни забележителности от Северното българско Черноморие. Основната цел бе да опознаят богатото културно и природно наследство на България чрез посещение на осем емблематични обекта.

Екскурзията стартира с посещение на Етнографския музей във Варна, където учениците се запознаха с традиционни поминъци и бита на българите. Особено впечатляваща бе експозицията с находки от варненския халколитен некропол – най-старото обработено злато в света.

През следващите дни групата посети ботаническата градина и двореца в Балчик – изключителни места, съчетаващи природна красота и архитектурно богатство. Ботаническата градина впечатли с колекцията си от над 4900 растителни вида, а дворецът на кралица Мария Румънска очарова с уникалния си архитектурен стил.

Особено вълнуващо бе посещението на Зеления образователен център и нос Шабла – най-източната точка на България. Учениците научиха повече за значението на опазването на местната природа и за функциите на най-стария фар в страната – шабленския.

В края на пътуването групата разгледа Аладжа манастир – скален манастир с богата история и мистично очарование, както и морската градина във Варна, където децата посетиха и варненския аквариум, представящ уникалната морска фауна на Черно море.

ИВАН ИВАНОВ





