Газова бутилка избухна в жилищна кооперация в Благоевград

Газова бутилка се възпламени в апартамнет в жилищна кооперация на ул. „Тодор Александров“ № 49 в Благоевград. Инцидентът стана около 16.30 ч. във вторник и за щастие се размина без пострадали. На място пристигнаха екипи на пожарната, полицията и спешния център, а живущите в сградата бяха евакуирани.



Полицията работи по установяване на причините за инцидента, при който е изгоряла покъщина.

„Тези котлончета са за къмпинг, не за затворени помещения. Ако горелката не е добре завита по всяко време може да стане ситуация като тази. Време е вече да се научим какви уреди да използваме в битови условия“, коментира опасния инцидент областният координатор в Национална асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) Явор Хаджиев.

Явор Хаджиев



„Не е лошо и всяка кухня да разполага с 2 кг. прахов пожарогасител, за да не се налага да идва пожарна. Първите минути са най-важни при такива инциденти“, допълни Хаджиев.

Надежда Дамянова





