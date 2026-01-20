Гала вечер „Успехи без граници“ организира община Радомир

Община Радомир организира Гала вечер „Успехи без граници“ – събитие, посветено на отличаването на най-успелите, талантливи и социално активни деца и младежи от общината. Инициативата се провежда за втора година и има за цел да насърчи стремежа към развитие в областта на спорта, образованието и науките, музиката и изкуствата, доброволчеството и гражданските инициативи, както и да мотивира младите хора да следват мечтите си и да развиват своя потенциал.

Събитието е на 12 февруари в МКИЦ „Европа“ (Младежки дом) от 17 ч. Специален гост на тазгодишното издание ще бъде Владо Николов – една от най-емблематичните фигури в българския спорт и дългогодишен капитан на националния отбор по волейбол. Със своята впечатляваща кариера, лидерство и отдаденост, той е истинско вдъхновение за младите хора да вярват в себе си и да постигат успехи без граници. С Николов радомирци ще могат да се срещнат и да получат личен автограф на книгата му „Високо“.

Общината е обявила и регламент за номинации.

Може да бъдат номинирани деца и младежи от Община Радомир на възраст от 6 до 19 години, които имат поне едно отличие, постигнато в рамките на 2025 година.

Категории за номинации са Спорт; Образование и науки; Музика и изкуство; Доброволчество и граждански инициативи.

Задължителни критерии са номинираните да притежават най-малко едно национално или международно отличие, като: призови места от държавни или републикански първенства, олимпиади, конкурси, фестивали; международни награди или участия с призово място; официални признания от утвърдени федерации, институции или организации

Не се приемат номинации, основани единствено на награди от общинско ниво; отличия от събития, организирани от Община Радомир грамоти за участие без призово място нерегламентирани или непрофесионални конкурси.

Всяка номинация трябва да съдържа три имена на детето, възраст / клас, категория за номинация, кратко описание на постиженията (3–5 изречения), снимков материал като доказателство, контакт на подателя/ учител / треньор / ръководител.

Срокът за изпращане на номинациите е до 23 януари 2026 г. (включително) на [email protected].

