Гал Сасон за 2026-а: Любовни страсти за Девите, бракове и разводи за Везните

Новата година ще е много мощна. През февруари 2026 г. ще се случи нещо изключително рядко – Сатурн (кармата) и Нептун се събират заедно за първи път от хиляди години, при това в Овен. Този съвпад е призив за действие – както за всеки човек, така и за народите. Много хора сякаш ще чуят житейската аларма, която им заповядва „Ставай, действай!“. Обикновено хората днес чакат, все са уморени. Но вече ще е друго. Това сочи прогнозата на известния астролог Гал Сасон за новата година.



Уран – планетата на непредсказуемите събития, напуска Телец. Това се отнася много силно за България, казва той. Неслучайно през последните години страната минаваше през възходи и падения. Но всичко приключва през април 2026 г. Хората се събуждат, надделяват. Енергията е подобна на тази в края на 80-те. На 3 март 2026 г., в деня на националния празник, има затъмнение. Ще има допълнителен тласък на процесите и събитията. Това значи, че след тази дата България по някакъв начин отново ще е освободена. Две седмици преди това е китайската нова година – на Огнения кон. А древните българи са опитомили конете. Идва много добра възможност за България да блести отново.



По отношение на влизането в еврозоната – промяната на валутата се случва, когато Сатурн е в дома на парите за България. Трудностите и ограниченията в тази област ще са до април – май 2026 г. След това всичко ще е много по-лесно.



От април 2026 г. нататък мисленето ни ще се промени, мирогледът. През следващите 7 години ще се намерят лечения за много заболявания, ще има уникални иновации. Технологиите ще се развиват.



Планетата на позитивизма – Юпитер, навлиза в Рак до края на юни 2026 г. Чудесен период за ремонти, преместване, за забременяване, за изцеление на семейни травми и проблеми. След това се премества в Лъв и ще благослови щастието, децата, творчеството. Ще има много нови партньорства – и за държавата, и за хората.



Има интересна статистика – само 8-10% от новогодишните желания стават реалност. Понякога искаме неща, които знаем, че хората желаят за нас, но не и душата ни. Или пък си пожелаваме хубави неща, но ги започваме на неправилния ден. През 2026 г. 17 февруари е чудесна дата за начало на новите планове. Тогава планирайте, действайте, са съветите на Гал Сасон, пише Bwoman.bg. Времето се ускорява, всичко се случва много бързо, особено с изкуствения интелект. Това не значи, че няма да можем да се отпуснем и вечно ще сме в стрес. Трябва да се учим да дишаме в тази обстановка, да забавяме себе си, дори да говорим по-бавно. Така ще се справяме с този огромен стрес, който идва от скоростта на времето. Балансираме с отпускане.

Ето и акцентите през 2026 г. за всяка зодия:

ОВЕН – Те ще са ангажирани с оздравяване на тялото, с лечение на наранена идентичност или промяна на идентичността под някаква форма. Лидерството също излиза за тях на преден план.



ТЕЛЕЦ – Новата година ще поиска от тях да откъснат нещо, да премахнат нещо от живота си, за да продължат. Ще им се наложи да влязат дълбоко в подсъзнанието си, да си дадат сметка за грешки, начин на мислене, емоции, за да се изцелят.



БЛИЗНАЦИ – Тях ще ги занимават приятелствата, влизането в някакви нови групи, общуването, сдруженията по интереси – клубове, партии, организации. Това ще им носи успех.



РАК – Кариерен скок, успех, признание, върхови постижения – това са акцентите за Раците през 2026 г. Възможни са нови началници, покровители, ментори.



ЛЪВ – Представителите на царствения знак тръгват на път, опознават нови земи, общуват с чужденци, учат езици. Преподаването, обученията, търсенето на истината, нова философия също са сфери, които новата година ще активира.



ДЕВА – Консервативната на пръв поглед Дева се отдава на интимни ласки, страст. Събудената сексуална енергия ще привлече и пари – заеми, кредити, управление на парите на партньорите.



ВЕЗНИ – Отношенията застават в центъра на живота им – делови и лични. От тях ще зависи всичко през 2026 г. Бракове, разводи, съдружия – всичко подлежи на ревизия и обновление.



СКОРПИОН – Две са основните задачи пред тях – да се грижат за здравето си и да работят. Промени на работното място, нови колеги, нов екип, промяна в ежедневието са възможен сценарий.



СТРЕЛЕЦ – Грижите покрай децата стават акцент. Наред с любовта, творчеството, търсенето на лично щастие. Препоръката е да се отдадат на културни програми – изложби, концерти, събиране с интересни хора.



КОЗИРОГ – Домът и семейството са приоритет през 2026 г. Добър период за купуване на къща, апартамент, за обновяване на дома, за сплотяване на семейството, общуване с рода, изпълняване на родови ангажименти и пазене на родовата памет.



ВОДОЛЕЙ – Препоръката за тях е да излязат от изолация, ако досега са били в такава. Комуникацията по всякакъв начин – на живо, през социални мрежи, имейли, телефони, е ключът към успеха. Публикации, издаване на книга – всички такива дейности носят пари и признание.



РИБИТЕ – Време да активират талантите си, за да изкарват повече пари. Това ще им даде нужното самочувствие и ще повиши самооценката им. Да огледат източниците на приходи и да действат. Ретро.бг