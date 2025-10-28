Гараж и две къща са горели в Перник

Сигнал за пожар в гараж в пернишкия кв. „Радина чешма“ е подаден около 9 ч. в понеделник. Един екип огнеборци реагирали и потушили пламъците. Унищожени са мебели в помещението, което като цяло е спасено както и съседни жилищни и стопански сгради. Причината е късо ел. съединение.

В 18, 25 ч. е пламнала къща в пернишкия кв. „Куциян“. Причината е неправилно ползване на отоплителни уреди. Два екипа от РСПБЗН – Перник локализирали пламъците. Унищожени са мебели, бяла, черна и компютърна техника и част от сградата. Няма пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА