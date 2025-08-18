Гарсониера в Гърция – миналогодишната семейна придобивка на депутата от Симитли Ст. Апостолов, колегата му от Сандански Г. Георгиев бръмчи с товарна кола за 3520 лв.

Депутатът от АПС – гоцеделчевецът Ахмед Вранчев, е декларирал едва 45 995 лв., получени като заплати от НС за цялата 2024 г., показва последната му декларация в КПК. Това прави едва по 3832 лв. на месец – твърде малко за български депутат с участие в 2 парламентарни комисии, което може да бъде обяснено само с отсъствия от заседания. Към депутатската си заплата Вранчев е получил обаче и 18 412 лв. като парламентарен секретар, а има и други приходи в размер на 19 604 лв. Депутатът е с налични 10 500 лв., заделени от заплатата, има 39 000 лв. на влог и връща 2 кредита – от 23 000 лв. и 22 300 лв.

А. Вранчев Г. Георгиев Ив. Герчев

Ф. Илъдъз Цв. Рангелова К. Стоиков

Народният избраник от ГЕРБ-СДС в Сандански Георги Георгиев е декларирал парцел и къща в с. Плоски плюс апартамент и къща с двор в София, както и 16 дка лозя в с. Плоски. Той е единственият пирински депутат с тазгодишна придобивка – купил си е лекотоварен „Фолксваген” за 3520 лв. Като налична е посочил сумата от 70 000 лв., докато съпругата му Иванка Дойчинова има 30 000 евро и 10 000 евро на влог. Георгиев връща кредит от 37 000 лв. Декларирал е дялове в „Ристовица“ ООД, депутатска заплата от 104 877 лв. и още 47 403 лв. от депутатски добавки.

Разложкият депутат от ГЕРБ Иван Герчев е с гараж, 2 апартамента и 2 магазина в родния си град. Автомобилният му парк се изчерпва с шкода, получена като дарение през 2020 г. В наличност депутатът държи 20 000 лв., а съпругата му Константина има 35 000 лв. За миналата година младият народен избраник е спестил от заплата 13 703 евро и 2247 лв. Като заплата от парламента за цялата 2024 г. Герчев е декларирал 11 103 лв., което вероятно е някаква грешка, но има и 12 072 лв. други приходи.

Представителят на ГЕРБ – Петрич в парламента Костадин Стойков е попълнил само няколко графи в годишната си декларация. Той и съпругата му Борислава имат по 20 000 лв. на влог и връщат кредит от 70 000 лв. 116 655 лв. е годишната заплата на Стойков в НС, но към тях има и депутатски надбавки в размер на 51 129 лв. Съпругата му е с по-скромен годишен приход от 15 000 лв.

Стефан Апостолов от ГЕРБ в Симитли продължава да е най-богатият от благоевградските депутати. При налични 110 000 лв., спестени от заплати, продажба на фирмени дялове и хонорари от БФС, на влог Апостолов държи 129 800 лв., но има и 498 000 лв. вземания. Собственик е на „АСА – СА“ ЕООД и съдружник в „Био Енерджи 2012“ ООД. Годишната му заплата от парламента е 114 728 лв., към които има и 90 000 лв. други приходи. Съпругата му Весела получава по-малко от 1000 лв. месечно, което не й е попречило миналата година да си купи гарсониера от 40 кв. м. в Гърция за 78 230 лв.

Депутатката от „ДПС – Новото време” Фатима Йълдъс за 2024 г. е успяла да спести 15 365 лв. от заплатата, възлизаща на 74 678 лв.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ е с налични 173 000 лв. и 41 000 евро. 125 487 лв. е заплатата й като депутат, което прави по 10 457 лв. месечно, има и 18 112 лв. от стопанска дейност.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





