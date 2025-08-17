Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, търсят се доброволци

Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като вчера се възпламени ново огнище.В гасенето участават пожарникари, военни и доброволци. В готовност е летателна техника на армията да се включи в битката с огнената стихия.
Търсят се още доброволци, които да помагат в гасенето. Това става ясно от призив във Фейсбук страницата на Националната асоциация на доброволците.
Сборният пункт е на разклона за село Плоски, където желаещите трябва да се явят до 10 часа днес.
Ето какво съветват от доброволческата асоциация:
Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:
По възможност:
– Огнеупорно защитно облекло;
– Каска;
– Защитни очила;
– Респиратор или маска;
– Ръкавици – устойчиви на топлина, за защита на ръцете;
– Здрави обувки или ботуши – за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.
В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:
– Дълги дрехи, от несинтетични материи;
– Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.
Задължително си носете храна и вода са собствени нужди.
Ако имате, вземете с вас – тупалки, лопати, мотики и пръскачки.
