Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, търсят се доброволци

Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като вчера се възпламени ново огнище.В гасенето участават пожарникари, военни и доброволци. В готовност е летателна техника на армията да се включи в битката с огнената стихия.

Търсят се още доброволци, които да помагат в гасенето. Това става ясно от призив във Фейсбук страницата на Националната асоциация на доброволците.

Сборният пункт е на разклона за село Плоски, където желаещите трябва да се явят до 10 часа днес.

Ето какво съветват от доброволческата асоциация:

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:

По възможност:

– Огнеупорно защитно облекло;

– Каска;

– Защитни очила;

– Респиратор или маска;

– Ръкавици – устойчиви на топлина, за защита на ръцете;

– Здрави обувки или ботуши – за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.

В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:

– Дълги дрехи, от несинтетични материи;

– Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.

Задължително си носете храна и вода са собствени нужди.

Ако имате, вземете с вас – тупалки, лопати, мотики и пръскачки.

