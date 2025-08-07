Гаф с ексорлето А. Йорданов спря правата на елитен рефер

Съдийската комисия към БФС спря правата на елитния рефер Васимир Ел-Хатиб, който отговаряше за ВАР на мача “Ботев” (Пд)-“Арда” (0:5) от последния кръг на Първа лига. В него бяха показани два червени картона на канарчетата, първия от които получи ексорлето Андрей Йорданов. Той бе доста спорен и след намеса на ВАР. Веднага след оповестяването на решението ръководството на “Ботев“ (Пд) входира официално писмо до Спортно-техническата комисия на БФС. Пловдивчани поискаха преиграване на загубата от кърджалии, заради съдийски грешки, които са повлияли на изхода на двубоя. „Във връзка с решението на Съдийската комисия към БФС, свързано с действията на ВАР съдията Васимир Ел-Хатиб, чиито тенденциозни решения категорично повлияха на крайния изход от мача с „Арда“ (Кърджали), се обръщаме към Вас с искане за преиграване на срещата, заради безобразните решения на Васимир Ел-Хатиб, както и на главния съдия Драгомир Драганов, който въпреки множеството повторения се съгласи с решението на Васимир Ел-Хатиб за отстраняването от игра на Андрей Йорданов. Решението на съдията представлява формално нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 16 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 г., което директно е повлияло на резултата и представлява основание за преиграване. Искаме незабавно да отпадне червеният картон на Андрей Йорданов, даден заради грешката на Васимир Ел-Хатиб, и настояваме посоченият футболист да бъде използван от нашия отбор още в предстоящия мач с „Локомотив“ (София). Това решение ще бъде изцяло в полза на футбола, правилата на играта и феърплея. С решението си Вие показахте, че не сте съгласни с Васимир Ел-Хатиб, но това не е достатъчно за нас, тъй като резултатът от действията на съдията оставя срамно петно върху нашата история. „Ботев“ ще сезира всички компетентни органи в Република България за действията на Васимир Ел-Хатиб през този и изминалите сезони в Първа лига, тъй като в неговите решения се вижда абсолютна тенденциозност и пряко влияние върху крайните резултати от мачовете“, обявиха от пловдивския клуб.

