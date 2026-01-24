ГДБОП е свалила от интернет десетки хиляди файлове с детска сексуална експлоатация

За 11 месеца ГДБОП е свалила от интернет над 138 000 файла с детска сексуална експлоатация. От тях 79 000 са били с притеснително детско съдържание – снимки и видеоматериали с непълнолетни и малолетни, съобщи bTV.

Проведени са и 44 операции срещу педофили, като последната е от миналата седмица, когато в столицата е задържан 29–годишен педофил. В него са намерени порнографски снимки на деца под 10–годишна възраст.

Само тази година в ГДБОП са получени над 270 сигнала, свързани с онлайн експлоатация на деца. В повечето случаи комуникацията започва в чатове в социалните мрежи и приложения и понякога продължава с месеци.

„Предлагат да им дават съвети и под претекст една изпратена предизвикателна снимка на детето с месеци го принуждават да създава свои снимки и видеа със сексуално съдържание, след което търгуват с това съдържание“, обясни пред bTV Владимир Димитров от ГДБОП.