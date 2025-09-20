ГДБОП задържа членове на престъпна група за разпространение на наркотици в София и Перник

Претърсени са 10 адреса, открити са 5 оранжерии, обвинени са 5 души, иззети са различни по вид вещества

ГДБОП задържа седем души за срок до 24 часа при специализирана полицейска операция, проведена на територията на област София и град Перник на 18 септември 2025 г. Акцията по неутрализиране на престъпната група за отглеждане на марихуана и разпространение на наркотични вещества е реализирана под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Петима от арестуваните са обвинени за извършване на незаконната дейност по чл.321, ал. 3 във връзка с чл. 354а и 354в от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането им в ареста е удължено на 72 часа.

В хода на проведените действия по разследването са претърсени 10 имота.

На различни адреси в Софийска област са открити четири помещения от закрит тип, оборудвани със специфична техника за отглеждане на канабис. Едната от работещите високотехнологични оранжерии е снабдена и със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода конопа с различен размер. В имот в Перник е открито друго, неработещо, но добре оборудвано помещение от същия тип.

На всички адреси при извършените претърсвания са намерени различни по вид наркотични вещества – суха тревиста маса, таблетки и кристалобразно вещество.

Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, парична сума над 7000 лева и огнестрелно оръжие.

Разпитани са свидетели. Работата продължава.

Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






